Денис Глушаков: В игре с Новой Зеландией будет так же тяжело, как и с Мексикой, и с Португалией

Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков поделился мнением о соперниках сборной России по групповому этапу Кубка конфедераций.

- У нас часто так бывает, что некоторые соперники для нас кажутся проходными, так было и на чемпионатах Европы с греками, чехами, словаками, на чемпионате мира нам достался якобы «какой-то Алжир», корейцы. Всех мы должны были проходить, но в футбол играют люди, и их нужно обыграть не на бумаге, а на поле, - отметил Глушаков. - Думаю, что в игре с Новой Зеландией будет так же тяжело, как и с Мексикой, и с Португалией, там играют такие же профессиональные футболисты, которые будут желать победы.

Часто люди воспринимают наших соперников не совсем правильно: тот же Алжир, или Новая Зеландия, или Албания. Вы посмотрите, в каких клубах играют их футболисты, и все сразу станет ясно, - передает слова Глушакова ТАСС.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань).

Напомним, перед стартом Кубка конфедераций сборная России проведет два товарищеских матча – с командой Венгрии (5 июня) и Чили (9 июня).