Тим обыграл Джонсона и вышел в четвертый раунд «Ролан Гаррос»
Матч третьего раунда «Ролан Гаррос» в
мужском одиночном разряде между австрийцем Домиником Тимом и американцем Стивом
Джонсоном завершился победой австрийского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:1,
7:6 (4), 6:3 в пользу Тима.
Матч продолжался два часа и три минуты. У
Тима десять эйсов и четыре двойные
ошибки, у Джонсона пять и одна, соответственно. При этом у американца
значительно больше невынужденных ошибок (35-19).
В следующем раунде соперником Тима станет
аргентинец Орасио Себальос.
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
3-й круг
Матч
Тим Д. (Австрия) - Джонсон С. (США) - 6:1, 7:6, 6:3
Место и дата
02 июня 15:00, , Онлайн-трансляция
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