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Мино Райола: «Боруссия» и «Марсель» хотят прибрести Балотелли

Источник:  Corriere dello SportКомментарии

Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы нападающего «Ниццы» Марио Балотелли, поделился мнением о будущем своего клиента.

«Марио доверяет мне. Переход в «Ниццу» был удачным, но он должен играть еще лучше, потому что способен. Я от него много жду и он это знает. Пока неизвестно, останется ли Марио в «Ницце», «Марсель» и дортмундская «Боруссия» заинтересованы в нем», - приводит слова Райолы Corriere dello Sport.

Балотелли перешел в «Ниццу» летом 2016 года, в минувшем сезоне чемпионата Франции итальянец провел 23 матча и забил 15 голов.

Трансферная стоимость Балотелли оценивается в 15 миллионов евро.

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