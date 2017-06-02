Юлия Тарасенко: Ближайшее направление деятельности понятно: взаимодействие с ВАДА, восстановление РУСАДА

Заместитель президента федерации легкой атлетики России Юлия Тарасенко рассказала о взаимодействии федерации с ВАДА.

- В последнее время доверие подорвано. В таких ситуациях всегда виноваты две стороны: есть и наша вина, но и некоторое политическое давление. За два года мы провели огромную работу по восстановлению доверия. На нас смотрят с позитивом, но в полное восстановление это пока не перерастает. Надеемся, что все нормализуется, но какие-то прогнозы давать непросто.

- Вы на правильном пути?

- Понимание, что мы на правильном пути было еще до Олимпиады. Поэтому для нас было шоком, что нас не пустили на игры. Мы попытались изменить отношение к допингу в России. Это достаточно серьезный момент, потому что поменять философию человека очень непросто, но у нас потихоньку это удается. Ближайшее направление деятельности понятно: взаимодействие с ВАДА, восстановление РУСАДА. Мы идем в верном направлении, но не все уже зависит от нас.

- Есть ли поддержка со стороны Олимпийского комитета?

- Конечно, мы выступаем единой командой, Александр Жуков обсуждал все эти вопросы на одной из сессий ПМЭФ, поддержка со стороны олимпийского комитета есть, – сказала Тарасенко в студии «Советского спорта» на Петербургском экономическом форуме.

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Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».