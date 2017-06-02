Соперником Харитонова на турнире в Китае станет Сокуджу
Маркус Винициус Лопес получил травму на тренировке. На бой против звездного россиянина Сергея Харитонова, который состоится на M-1 Challenge 80, 15 июня в Харбине, согласился выйти ветеран турниров Pride, UFC и Bellator Рамо Тьерри Сокуджу (США, 18-17).
В
2007 году на мировую арену смешанных
единоборств ворвался «Африканский
ужас» - никому неизвестный молодой боец
Рамо Тьерри Сокуджу , брошенный на убой
признанным суперзвездам Pride, внезапно
для всех нокаутировал и Антонио Роджерио
Ногуэйру и Рикардо Арону. И если бы не
прекращение деятельности японской
организации – неизвестно как бы дальше
сложилась судьба талантливого парня.
После закрытия Pride он успел выступить
на всех ведущих мировых площадках –
Dream, UFC, Bellator, KSW. Его рекорд красноречиво
говорит, что выступления его складывались
почти каждый раз по разному, но при этом
Сокуджу всегда был нацелен на жесткую
рубку в стойке, чтобы нокаутировать или
быть нокаутированным. Пришла пора ему
выступить и на M-1 Global, ибо кроме бесшабашного
американца, никто в мире больше не
отважился выйти на Сергея Харитонова
, имея на подготовку всего две недели.
СОСТАВ
УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА
(Свыше
93 кг), Рамо Тьерри Сокуджу (США), 18-17 -
Сергей Харитонов (Россия), 24-6
Бой
за титул чемпиона M-1 Challenge в полулегком
весе
Тимур Нагибин (Новый Поток, авторская школа «Шторм» и клуб Боец), 9-2 - Иван Бухингер (MMA Spirit), 31-5
(До
65,8 кг), Михаил Коробков (Арта и Сечь PRO),
10-2-1 - Асиркебай Джининсибиеке (Китай),
12-4
(До
84 кг), Артем Казбанов (Арта Рязань и Сечь
PRO), 7-1 - Брэндон Ропати (Новая Зеландия),
8-1