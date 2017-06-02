Соперником Харитонова на турнире в Китае станет Сокуджу

Маркус Винициус Лопес получил травму на тренировке. На бой против звездного россиянина Сергея Харитонова, который состоится на M-1 Challenge 80, 15 июня в Харбине, согласился выйти ветеран турниров Pride, UFC и Bellator Рамо Тьерри Сокуджу (США, 18-17).

В 2007 году на мировую арену смешанных единоборств ворвался «Африканский ужас» - никому неизвестный молодой боец Рамо Тьерри Сокуджу , брошенный на убой признанным суперзвездам Pride, внезапно для всех нокаутировал и Антонио Роджерио Ногуэйру и Рикардо Арону. И если бы не прекращение деятельности японской организации – неизвестно как бы дальше сложилась судьба талантливого парня. После закрытия Pride он успел выступить на всех ведущих мировых площадках – Dream, UFC, Bellator, KSW. Его рекорд красноречиво говорит, что выступления его складывались почти каждый раз по разному, но при этом Сокуджу всегда был нацелен на жесткую рубку в стойке, чтобы нокаутировать или быть нокаутированным. Пришла пора ему выступить и на M-1 Global, ибо кроме бесшабашного американца, никто в мире больше не отважился выйти на Сергея Харитонова , имея на подготовку всего две недели.



СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА



(Свыше 93 кг), Рамо Тьерри Сокуджу (США), 18-17 - Сергей Харитонов (Россия), 24-6



Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в полулегком весе

Тимур Нагибин (Новый Поток, авторская школа «Шторм» и клуб Боец), 9-2 - Иван Бухингер (MMA Spirit), 31-5

(До 65,8 кг), Михаил Коробков (Арта и Сечь PRO), 10-2-1 - Асиркебай Джининсибиеке (Китай), 12-4



(До 84 кг), Артем Казбанов (Арта Рязань и Сечь PRO), 7-1 - Брэндон Ропати (Новая Зеландия), 8-1





