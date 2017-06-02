Дмитрий Чернышенко: Думаю, «Динамо» ничего не угрожает

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал возможную ликвидацию московского «Динамо».

- Я думаю, «Динамо» ничего не угрожает, великий клуб, бренд сохранится. Решением Совета директоров дано поручение центральному совету «Динамо» предоставить предложение по решению сложившейся ситуации и также необходимые финансовые гарантии для участия в сезоне. Документы предоставлены, мы их сейчас рассматриваем. А по поводу обысков... Мы знаем из СМИ, узнаем подробнее - прокомментируем, - передает слова Чернышенко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге» с Петербургского экономического форума.

Напомним, ранее председатель ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский заявил, что долги хоккейного клуба составляют порядка двух миллиардов рублей.

Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».

