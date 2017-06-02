Касаткина и Хромачева уступили китайской паре на «Ролан Гаррос»
На «Ролан Гаррос» проходят матчи второго раунда в женском
парном разряде. Россиянки Дарья Касаткина и Ирина Хромачева не смогли пробиться
в следующую стадию.
Касаткина и Гаврилова проиграли китайской паре Дуань
Инъин/Пэн Шуай – 1:6, 3:6. Для победы китайским спортсменкам понадобилось 56
минут.
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Парный разряд
2-й круг
Дарья Касаткина/Ирина Хромачева (Россия) - Дуань Инъин/Пэн Шуай (Китай) – 1:6, 3:6
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