Дмитрий Чернышенко: Объединение «Динамо» с «Витязем»? Впервые слышу

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал слияние московского «Динамо» и подольского «Витязя».

- Информация об объединении с «Витязем» - это слухи?

- Я об этом от вас слышу, - передает слова Чернышенко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге» с Петербургского экономического форума.

Напомним, ранее председатель ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский заявил, что долги хоккейного клуба составляют порядка двух миллиардов рублей.

Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».