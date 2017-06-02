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Дмитрий Чернышенко: Объединение «Динамо» с «Витязем»? Впервые слышу

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал слияние московского «Динамо» и подольского «Витязя».

- Информация об объединении с «Витязем» - это слухи?
- Я об этом от вас слышу, - передает слова Чернышенко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге» с Петербургского экономического форума.

Напомним, ранее председатель ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский заявил, что долги хоккейного клуба составляют порядка двух миллиардов рублей.

Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».

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