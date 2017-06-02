Дмитрий Смит: Все файтинги и шутеры пока не являются дисциплинами компьютерного спорта

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит в интервью «Киберспорт@Mail.Ru» рассказал о признании CS:GO дисциплиной компьютерного спорта, о получении мастера спорта по компьютерному спорту и о играх, которые нуждаются в ограничении на территории России.



О признании CS:GO дисциплиной компьютерного спорта



«Да, Counter-Strike еще не признан. Здесь важно понимать, что компьютерная игра не может быть дисциплиной. Давайте проведем аналогию. Легкая атлетика — вид спорта. Бег — дисциплина. А дальше бег делится на бег с препятствиями, марафон, бег на 100 метров и так далее. Здесь то же самое. Сначала компьютерный спорт, потом дисциплина MOBA, а в ней есть Dota, League of Legends и так далее. Поэтому говорить, что игра является дисциплиной, будет идеологически неправильно, хотя бы из тех соображений, что игра принадлежит конкретной компании. Вот League of Legends принадлежит Riot Games. Игра в данном случае — частная интеллектуальная собственность.



Возвращаясь к вопросу про файтинги и шутеры. Все файтинги и шутеры пока не являются дисциплинами компьютерного спорта. Мы работаем над этой темой, проводим круглые столы, исследования. По их результатам будет сформировано обращение, подборка документов. И мы снова придем на комиссию с просьбой включить новые дисциплины в существующий вид спорта.



Здесь дело в том, что это не первый случай признания киберспорта спортом. Россия еще в 2001 году стала первой страной, которая это сделала».



О получении мастера спорта по компьютерному спорту



«Для того чтобы человек стал мастером спорта, ему нужно выиграть определенные соревнования. Более того, традиционная схема такова, что чтобы получить первый разряд, надо выиграть соревнования не ниже городского уровня и чтобы на нем принимало участие не менее пяти человек со вторым разрядом.



Таким образом, мы приходим к тому, что «через недельку» у нас не появятся мастера спорта. Они не появятся даже через полгода, потому что сперва должен был заложен фундамент. Сперва будут нижние разряды, а потом появятся верхние. Возможно, будут определенные исключения. Если спортсмены победят на чемпионате мира, который проводит международная федерация компьютерного спорта, звания могут выдаться экстерном. Но это пока что наша внутренняя история, и нам нужно согласовать это с министерством. Одобрит ли оно это, захочет ли внести какие-то корректировки или изменения, мы пока не знаем. Это будет обсуждаться».



О играх, которые нуждаются в ограничении на территории России



«Мы против браузерных игрушек, которые затягивают людей и ломают рабочий процесс. И в целом мы не одобряем игры жанра MMO, которые симулируют реальный мир и затягивают.



Все наши игры — бессюжетные, с короткими игровыми сессиями и не вызывают зависимость. Нужно понимать, что не каждый игрок в Dota 2 является спортсменом. Есть большая разница между тем, что ты выходишь поиграть в футбол во дворе и тем, что ты ходишь в спортивную секцию. Потому что спорт — это в первую очередь система тренировок.



Наши лабораторные исследования показали, что люди, которые занимаются этим как спортом, проводят в два раза меньше времени за компьютером, чем человек, который играет просто для удовольствия. Потому что у человека, который занимается тренировками, есть теоретическая часть, в которой он изучает игру, и есть практическая, когда он тренируется и соревнуется. После окончания тренировки этим ребятам уже неинтересно идти играть в паблик, потому что там совершенно другой уровень. Они тратят свободное время на другие вещи. Если вы посмотрите на профессиональные команды, которые здесь присутствуют, они занимаются фитнесом. У большинства есть персональные тренеры. Они поддерживают свою физическую форму. Они знают, что такое зарядка для глаз, они знают, как правильно оборудовать свое рабочее место, какой поставить монитор. И всё это является частью их работы.



Не нужно забывать, что ключевым моментом спорта является системный подход. Если человек хочет заниматься чем-то, то он должен это делать системно. И будет намного эффективней, если он сможет делать это под чьим-то присмотром. Я говорю про тренеров, спортивных психологов и так далее».

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