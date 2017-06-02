Игорь Суркис: Футбольная биография Хацкевича не вызывает сомнений в его профессионализме

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал назначение Александра Хацкевича главным тренером команды.

«Я благодарен Сергею Реброву за результаты проделанной работы на посту главного тренера. За два чемпионства, два Кубка и Суперкубок Украины. За то, что он создал условия, при которых динамовская молодежь обрела опыт и уверенность в своих силах, и начала показывать качественный взрослый футбол.

Мы пришли с ним к обоюдному согласию, что на следующем этапе развития команды Сергей Станиславович должен передать эстафетную палочку другому рулевому. Эту почетную и ответственную миссию отныне будет выполнять Александр Хацкевич. Думаю, что его футбольная биография не вызывает сомнений в профессионализме.

Для клуба с 90-летней историей, несомненно, важны титулы и очередные трофеи. Однако еще более важной и актуальной задачей, которая сегодня стоит перед руководством «Динамо», тренерским штабом, является комплексное реформирование команды, смена поколений игроков, адаптация к новым экономическим условиям, которые диктует нам реальность.

Поэтому новый наставник команды будет продолжателем реализации той стратегии, которая в ближайшей перспективе должна вернуть «Динамо» лидирующие позиции в украинском и европейском футболе. У нас хватит терпения и настойчивости для достижения этой амбициозной цели», - цитирует Суркиса официальный сайт «Динамо».

Помощниками Хацкевича в новом тренерском штабе «Динамо» будут Олег Лужный, Михаил Михайлов (тренер вратарей) и Максим Шацких. Юрий Мороз и Сергей Федоров будут работать с «Динамо U21».

Напомним, прежний наставник «Динамо» Сергей Ребров закончил свою работу на этой должности по истечении срока соглашения и стороны решили не продлевать сотрудничество.