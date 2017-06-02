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Игорь Суркис: Футбольная биография Хацкевича не вызывает сомнений в его профессионализме

Источник:  ФК «Динамо» (Киев)Комментарии

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал назначение Александра Хацкевича главным тренером команды.

«Я благодарен Сергею Реброву за результаты проделанной работы на посту главного тренера. За два чемпионства, два Кубка и Суперкубок Украины. За то, что он создал условия, при которых динамовская молодежь обрела опыт и уверенность в своих силах, и начала показывать качественный взрослый футбол.

Мы пришли с ним к обоюдному согласию, что на следующем этапе развития команды Сергей Станиславович должен передать эстафетную палочку другому рулевому. Эту почетную и ответственную миссию отныне будет выполнять Александр Хацкевич. Думаю, что его футбольная биография не вызывает сомнений в профессионализме.

Для клуба с 90-летней историей, несомненно, важны титулы и очередные трофеи. Однако еще более важной и актуальной задачей, которая сегодня стоит перед руководством «Динамо», тренерским штабом, является комплексное реформирование команды, смена поколений игроков, адаптация к новым экономическим условиям, которые диктует нам реальность.

Поэтому новый наставник команды будет продолжателем реализации той стратегии, которая в ближайшей перспективе должна вернуть «Динамо» лидирующие позиции в украинском и европейском футболе. У нас хватит терпения и настойчивости для достижения этой амбициозной цели», - цитирует Суркиса официальный сайт «Динамо».

Помощниками Хацкевича в новом тренерском штабе «Динамо» будут Олег Лужный, Михаил Михайлов (тренер вратарей) и Максим Шацких. Юрий Мороз и Сергей Федоров будут работать с «Динамо U21».

Напомним, прежний наставник «Динамо» Сергей Ребров закончил свою работу на этой должности по истечении срока соглашения и стороны решили не продлевать сотрудничество.

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