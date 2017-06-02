Нападающий Мэтт Эллисон покинул минское «Динамо»
Канадский нападающий Мэтт Эллисон расторг контракт с минским «Динамо». Об этом сообщает официальный сайт белорусского клуба.
«С просьбой о досрочном окончании контракта Мэтт Эллисон обратился в ХК «Динамо-Минск» сразу по окончании сезона 2016/17. В результате переговоров был найден вариант, устраивающий клуб.
ХК «Динамо-Минск» благодарит Мэтта за плодотворное сотрудничество и желает ему успехов в дальнейшей карьере», - говорится в сообщении минской команды.
Эллисон выступал за «Динамо» с 2014 года. В минувшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ форвард забросил 18 шайб и сделал 33 результативные передачи в 59 матчах КХЛ.
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