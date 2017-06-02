Александр Медведев: Контракт с Ковальчуком? Мы решили дождаться судьбы нхловцев на Олимпиаде

Член совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением о судьбе игрока армейского клуба Ильи Ковальчука.



- Мы решили дождаться судьбы нхловцев. Если Матч звезд назначат, это будет означать, что они не приедут. Илья твердо намерен играть на Олимпиаде. Я думаю, играть там он будет будучи хоккеистом СКА, - передает слова Медведева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге» с Петербургского экономического форума.

Напомним, контракт Ковальчука с армейцами истек 30 апреля. Ранее сообщалось о желании хоккеиста вернуться в НХЛ.

Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».