Сергей Фурсенко: Я против работы с судьями

Генеральный директор «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о судействе в РФПЛ.

- Я абсолютно против работы с судьями, корпус арбитров должен быть независимым. Проще всегда говорить правду, тогда не ошибешься в своих следующих словах точно, - передает слова Фурсенко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге» с Петербургского экономического форума.



Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».