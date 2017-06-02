Василий Уткин: Оборона «Ювентуса» сможет разобраться с атакой «Реала»

Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом».

- Оборона «Ювентуса» сможет разобраться с атакой «Реала», так как испанскому клуб будут просто необходимы подачи с флангов. Плюс «Ювентус» может нейтрализовать все сильные стороны «Реала». Хотя у испанцев любой игрок середины поля может взять игру на себя, например сделав прорыв или неожиданно пробить, - заявил Уткин в эфире «Спорт FM».

Финал Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» пройдет 3 июня в Кардиффе. Матч состоится на поле стадионе «Миллениум» и начнется в 21:45 по московскому времени.