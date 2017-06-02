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Александр Медведев: Если есть претензии к Сафронову, пусть разбирается хоккейный клуб и хоккейное общество «Динамо»

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Член совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением о возможной ликвидации московского «Динамо».

- Я во внутренние дела добровольного общества «Динамо» вмешиваться не хочу. Но поскольку имел непосредственное отношение к объединению ХК МВД и ХК «Динамо», хочу сказать, что были сложные времена тогда и они были преодолены. После этого Сафронова назначили генеральным директором. Если есть к нему претензии, пусть разбирается хоккейный клуб и хоккейное общество «Динамо». А то что собственную головную организацию обвинять в рейдерском захвате... Это, что, самого себя обвинять? Или не считать себя частью общества «Динамо»? - передает слова Медведева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге» с Петербургского экономического форума.

Напомним, ранее председатель ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский заявил, что долги хоккейного клуба составляют порядка двух миллиардов рублей.

Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».

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