Василий Уткин: Предположу, что в финале Лиги чемпионов победит та команда, которая забьет первой

Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом».

- Я думаю, что в начале матча будет разведка в течении первых 20 минут. «Ювентус» и «Реал» будут прощупывать друг друга. Но могу сказать, что «Реал» невозможно лишить мяча. Предположу, что в финале победит та команда, которая забьёт первый матч в игре. Хотя не исключаю, что возможен и разгром.



Посмотрел бы я серию пенальти? Скажу, что Буффон никогда в жизни не выиграет её у Кейлора Наваса, - заявил Уткин в эфире «Спорт FM».

Финал Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» пройдет 3 июня в Кардиффе. Матч состоится на поле стадионе «Миллениум» и начнется в 21:45 по московскому времени.