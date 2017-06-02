В Петербурге ищут хостесс с третьим размером груди для работы на Кубке конфедераций

Появились вакансии хостесс для работы на матчах Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге. К кандидаткам предъявляются нестандартные требования.

Как информирует Nation News со ссылкой на сообщения в соцсетях, для помощи VIP-гостям матчей в Петербурге приглашают девушек с размером груди не меньше третьего. Кроме того, девушки должны быть модельной внешности, старше 21-го года и иметь 40-42 размер одежды.

Стоит отметить, что доподлинно неизвестно, имеет ли человек, распространивший информацию, какое-либо отношение к компании MATCH Hospitality, с которой оргкомитет и заключал договор по найму сотрудников по обслуживанию матчей Кубка конфедераций.

В оргкомитете турнира о таких требованиях никто ничего не знает, сообщает издание. Известно, что в петербургском представительстве оргкомитета при заключении договора по набору персонала на схожую вакансию отмечали, что знание иностранных языков является главным критерием, а хороший английский - и вовсе обязательным условием. В объявлениях же указано, что знание английского является желательным.

Напомним, что Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля.