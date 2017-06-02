В Петербурге ищут хостесс с третьим размером груди для работы на Кубке конфедераций
Появились вакансии хостесс для работы на матчах Кубка конфедераций
в Санкт-Петербурге. К кандидаткам предъявляются нестандартные требования.
Как информирует Nation News со
ссылкой на сообщения в соцсетях, для помощи VIP-гостям матчей в
Петербурге приглашают девушек с размером груди не меньше третьего. Кроме
того, девушки должны быть модельной внешности, старше 21-го года и иметь 40-42 размер одежды.
Стоит
отметить, что доподлинно неизвестно, имеет ли человек, распространивший
информацию, какое-либо отношение к компании MATCH Hospitality, с которой
оргкомитет и заключал договор по найму сотрудников по обслуживанию матчей Кубка
конфедераций.
В оргкомитете турнира о таких
требованиях никто ничего не знает, сообщает издание. Известно, что в
петербургском представительстве оргкомитета при заключении договора по
набору персонала на схожую вакансию отмечали, что знание иностранных языков
является главным критерием, а хороший английский - и вовсе обязательным
условием. В объявлениях же
указано, что знание английского является желательным.
Напомним,
что Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля.