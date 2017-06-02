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Сергей Шубенков: Болт - понторез

Источник:  Олимпийский комитет РоссииКомментарии

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков поделился мнением о ямайском спринтере Усэйне Болте.

«Сейчас это персона, переросшая мировую легкую атлетику. Встретить его на каких-то стартах… Например, в 2015 году его не было вообще нигде, он приехал только на чемпионат мира, спокойно выиграл свои три дисциплины и уехал обратно куда-то на Ямайку. Он, конечно, понторез, на самом деле. Болт - это Болт. Я с ним встречался на тренировке, подходил фотографироваться, а он такой: «Сейчас, подождите, ребята». Был ли я тогда чемпионом мира? Нет, ещё не был. Есть ли возможность встретиться с ним на допинг-контроле? Если он придёт на допинг-контроль, он парализует весь допинг-контроль», - поведал Шубенков в эфире телевидения Олимпийского комитета России.

Болт является единственным спортсменом, которому удалось выиграть спринтерские дистанции 100 и 200 метров на трёх Олимпиадах подряд (Пекин 2008, Лондон 2012 и Рио-де-Жанейро 2016). Обладатель наибольшего количества золотых олимпийских наград в истории спорта Ямайки. В настоящее время делит 3-е место по числу золотых медалей, выигранных на Олимпийских играх среди легкоатлетов. Первый в истории человек, выигравший 11 золотых наград на чемпионатах мира.

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