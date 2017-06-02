Олег Мищенко покинул «Амкар»

Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов сообщил, что украинский полузащитник Олег Мищенко покинул клуб.

«У нас не было ни малейших претензий к Олегу ни в тренировочном процессе, ни в быту. В то же время, обсудив перспективы Олега в «Амкаре», мы оказались с ним единодушны в том, что лимит на легионеров едва ли позволит ему получить в нашей команде ту игровую практику, на которую Олег, как любой настоящий спортсмен, рассчитывает.

Не могу не отдать ему должное: он поставил свои спортивные амбиции выше сиюминутных материальных интересов и предпочел скамейке запасных «Амкара» борьбу за место в основном составе другого клуба. Хочу поблагодарить Олега за совместную работу и от души желаю ему удачного продолжения карьеры», - приводит слова Маслова официальный сайт пермского клуба.

Мищенко перешел в «Амкар» в 2016 году из украинской «Ворсклы». В составе пермяков полузащитник провел всего один матч, а затем отправился в аренду «Ильичевец» из Мариуполя.

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