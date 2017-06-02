Лига ACB подписала контракт с бойцом из Бразилии Дилено Лопесом

читайте также

Соперником Харитонова на турнире в Китае станет Сокуджу Маркус Винициус Лопес получил травму на тренировке. На бой против звездного россиянина Сергея Харитонова, который состоится на M-1 Challenge 80, 15 июня в Харбине, согласился выйти ветеран турниров Pride, UFC и Bellator Рамо Тьерри Сокуджу (США, 18-17).

Цель: вернуть титул чемпиона. Что дальше ждет Александра Шлеменко «Советский спорт» – о том, где дальше продолжить выступать Шлеменко: в России или в США.

Александр Шлеменко: Теперь Хэлси должен доказать, что достоин драться со мной Российский боец MMA Александр Шлеменко заявил о том, в каком случае готов провести третий бой с американцем Брэндоном Хэлси.

Гога Шаматава: Емельяненко просто нереально крутой и сильный человек Российский боец, победитель Гран-при Prime Selection 2016, чемпион Европы 25-летний Гога Шаматава проведет бой за титул чемпиона мира.

25 секунд, чтобы научить вежливости. Как Шлеменко заставил сдаться Хэлси (видео) Александр Шлеменко за 25 секунд расправился с Брэндоном Хэлси и принял его предложение о третьем бое.

Шлеменко отомстил Хэлси, Сампаоли возглавил сборную Аргентины, а «Голден Стэйт» разгромил «Кливленд». Главные новости утра «Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра пятницы.

Александр Шлеменко: Хочу вернуть все, что потерял со своими экспериментами Российский боец Александр Шлеменко прокомментировал свою победу над американцем Брэндоном Хэлси в рамках турнира M-1 Challenge 79.

Шлеменко за 25 секунд победил Хэлси на M-1 Challenge 79 В главном поединке M-1 Challenge 79 российский боец Александр Шлеменко одержал победу над американцем Брэндоном Хэлси.

Александр Шлеменко — Брэндон Хэлси. Прогноз «Советского спорта» 1 июня в Санкт-Петербурге в рамках турнир M-1 Challenge 79 россиянин Александр Шлеменко сразится против американца Брэндона Хэлси.

Емельяненко, Шлеменко, Харитонов... Анонс жарких поединков первого месяца лета «Советский спорт» рассказывает о самых интересных поединков первого месяца лета. Июнь будет жарким!

Балаев, Ахмедов и Антигулов — лучшие российские бойцы по итогам мая Месяц май позади. Настало время подвести итоги: кто лучший российский боец по итогам месяца?

«Шлеменко уснет в первом раунде». Экс-чемпион Bellator самоуверен перед реваншем Американский боец Брэндон Хэлси называет себя бизнесменом, не переживает из-за годовой паузы и собирается снова побить Александра Шлеменко.

Минаков – Силва. Сможет ли россиянин нокаутировать огромного бразильца? 2 июня в Санкт-Петербурге состоится турнир по ММА, в котором россиянин Виталий Минаков сразится с бразильцем Антонио Силвой.

Александр Шлеменко: Вряд ли у Хэлси хватит смелости выйти в мой омский двор Российский боец Александр Шлеменко – о бое-реванше с Брэндоном Хэлси, родном Омске и желании быстро нокаутировать соперника.

«Шторм» в первый день лета. Сравнительные характеристики Шлеменко и Хэлси Букмекеры считают, что фаворитом в этом противостоянии является Шлеменко. «Советский спорт» сравнил характеристики спортсменов.

Бой Исмагулов — Дивнич был признан лучшим в рамках турнира M-1 Challenge 78 Предлагаем вашему вниманию имена бойцов, заработавших дополнительные бонусы за свои яркие выступления на международном турнире M-1 Challenge 78, который прошел 26 мая в Оренбурге.

День в истории. Бойцу ММА Лиото Мачиде исполнилось 39 лет Сегодня, 30 мая, исполнилось 39 лет одному из ярчайших представителей ММА бразильцу японского происхождения Лиото Мачиде.

M-1 Challenge 80. Россиянин Казбанов сразится против новозеландца Ропати 15 июня в Харбине состоится международный турнир M-1 Challenge 80, на котором в рейдже дебютирует Артем Казбанов (Арта Рязань и Сечь PRO, 7-1), который сразится с Брэндоном Ропати (Новая Зеландия, 8-1).

Рашид Магомедов подписал новый контракт с UFC Российский боец смешанного стиля легкой весовой категории 33-летний Рашид Магомедов подписал новый контракт с промоутерской компанией UFC.