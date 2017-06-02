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Лига ACB подписала контракт с бойцом из Бразилии Дилено Лопесом

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Представитель легчайшего веса Дилено Лопес подписал контракт с лигой ACB. Его рекорд в ММА – 19 побед и три поражения.

Он представляет команду Nova Uniao Manaus. Является финалистом The Ultimate Fighter: Brazil 4. Также выступал в крупной организации Shooto Brazil.

На данный момент Дилено занимает 55-ю строчку рейтинга Fightmatrix в категории до 57 килограмм. Однако в лиге АСВ он будет выступать в категории до 61 килограмма.

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