CDEC Gaming не приедет на The Summit 7 из-за визовых проблем

Дмитрий Смит: Все файтинги и шутеры пока не являются дисциплинами компьютерного спорта Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит в интервью «Киберспорт@Mail.Ru» рассказал о признании CS:GO дисциплиной компьютерного спорта, о получении мастера спорта по компьютерному спорту и о играх, которые нуждаются в ограничении на территории России.