CDEC Gaming не приедет на The Summit 7 из-за визовых проблем
Китайский коллектив CDEC Gaming не приедет на The Summit 7 из-за проблем с визами.
Вместо него на LAN-финал поедет LGD Gaming. Команда в финале китайской квалификации проиграла CDEC Gaming со счетом 2:3.
Стоит отметить, что филиппинский коллектив Clutch Gamers также пропустит турнир из-за визовых проблем.
The Summit 7 пройдет с 14 по 18 июня в Лос-Анджелесе. Призовой фонд чемпионата составит 100 000 долларов.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически