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CDEC Gaming не приедет на The Summit 7 из-за визовых проблем

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Китайский коллектив CDEC Gaming не приедет на The Summit 7 из-за проблем с визами.

Вместо него на LAN-финал поедет LGD Gaming. Команда в финале китайской квалификации проиграла CDEC Gaming со счетом 2:3.

Стоит отметить, что филиппинский коллектив Clutch Gamers также пропустит турнир из-за визовых проблем.

The Summit 7 пройдет с 14 по 18 июня в Лос-Анджелесе. Призовой фонд чемпионата составит 100 000 долларов.

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