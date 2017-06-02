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Тимофей Мозгов: В 35 лет основная масса профессиональных спортсменов - наполовину инвалиды

Источник:  RT на русскомКомментарии

Российский центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов рассказал о своем отношении к профессиональному спорту.

- Я могу сказать так, если ты хочешь быть хорошим спортсменом — придется идти на некоторые жертвы. И речь не о допинге, а просто о собственном здоровье. В 35 лет основная масса профессиональных спортсменов — наполовину инвалиды, - цитирует Мозгова RT, - заявил Мозгов в интервью RT.

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