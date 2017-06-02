Тимофей Мозгов: В 35 лет основная масса профессиональных спортсменов - наполовину инвалиды

Тимофей Мозгов: Рад победе «Химок», но я ждал, что все будет решаться в концовке

Центровой клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов прокомментировал игру своего бывшего клуба против «Зенита» в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.