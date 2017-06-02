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Эдгар Давидс: Проблему «Ювентуса» в финале Лиги чемпионов зовут Криштиану Роналду

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Бывший полузащитник «Ювентуса» Эдгар Давидс от предстоящего финала Лиги чемпионов между туринским клубом и мадридским «Реалом».

- Финальные матчи всегда очень сложные. Не могу выделить фаворита, случиться может что угодно, прогноз здесь действительно дать нереально. «Реал» - не непобедим, но у них есть два-три игрока, которые в любой момент способны выстрелить. Проблему «Юве» зовут Криштиану. Дибала и Игуаин очень сильны, но пока они не на уровне Роналду, - передает слова Давидса официальный сайт УЕФА.

Финал Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» пройдет 3 июня в Кардиффе. Матч состоится на поле стадионе «Миллениум» и начнется  в 21:45 по московскому времени.

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