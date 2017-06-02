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Даниэле Баньоли: Мне нужно подучить русский язык

Источник:  ВК «Урал»Комментарии

Новый главный тренер уфимского «Урала» Даниэле Баньоли прокомментировал свое назначение.

«Приглашение в «Урал» для меня большой вызов, потому что предстоит работать с молодыми игроками и с командой, у которой большие планы на будущее. Я работал в России четыре года и знаю многих российских игроков. Моя цель сейчас – подтянуть русский язык. Что касается состава, то мы будем исходить от рынка. Для нас очень важно иметь поддержку правительства Республики Башкортостан. Благодаря такой поддержке мы будем достигать хороших результатов», – цитирует Баньоли официальный клубный сайт.

Ранее Баньоли работал в таких командах, как московский «Динамо», турецком «Фенербахче» и итальянском «Матине».

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