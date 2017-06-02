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Джанлуиджи Буффон: Дани и Роналду многое выиграли, но они не задирают нос

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Вратарь и капитан «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов против «Реала».

- Мы чувствуем эту замечательную поддержку, этот энтузиазм. Это ингредиент, который в сложные моменты матча, которые могут у нас возникнуть, может помочь нам найти источники изобретательности и энергии. Они понадобятся нам, чтобы справиться с давлением «Реала» и показать максимум своих возможностей.

Роналду - пример для всех нас. Мне 39, и я думал, что мне уже нечему учиться в эмоциональном плане. Но в этом году, общаясь с Дани [Алвесом], я многому научился. Футболисты вроде Дани и Роналду многое выиграли, но они не задирают нос. Приятно находиться среди них, ведь у них многому стоит поучиться, - передает слова Буффона официальный сайт УЕФА.

Финал Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» пройдет 3 июня в Кардиффе. Матч состоится на поле стадионе «Миллениум» и начнется  в 21:45 по московскому времени.

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