Гризманн позвонил Моуринью и сообщил, что остается в «Атлетико»

Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн останется в команде в следующем сезоне. Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует The Independent, Гризманн позвонил главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью и сообщил, что не уйдет из «Атлетико». 26-летний футболист принял такое решение после того, как мадридцы проиграли дело в суде и не смогут приобрести новых игроков нынешним летом из-за трансферного запрета со стороны ФИФА. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «МЮ». Впрочем, не исключено, что «Манчестер Юнайтед» через год вновь попробует подписать его.

В прошедшем сезоне 26-летний Антуан Гризманн провел 53 матча за «Атлетико» и забил 26 мячей при 12 голевых передачах.