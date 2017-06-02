Гризманн позвонил Моуринью и сообщил, что остается в «Атлетико»
Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн останется в команде
в следующем сезоне. Об этом сообщают британские СМИ.
Как информирует The Independent, Гризманн позвонил главному тренеру «Манчестер
Юнайтед» Жозе Моуринью и сообщил, что не уйдет из «Атлетико». 26-летний футболист принял такое решение после
того, как мадридцы проиграли дело в суде и не смогут приобрести новых игроков
нынешним летом из-за трансферного запрета со стороны ФИФА. Ранее
сообщалось об интересе к нему со стороны «МЮ». Впрочем, не исключено, что «Манчестер
Юнайтед» через год вновь попробует подписать его.
В прошедшем сезоне
26-летний Антуан Гризманн провел 53 матча за «Атлетико» и забил 26 мячей при 12
голевых передачах.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически