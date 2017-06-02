Джанлуиджи Буффон: Победа в Лиге чемпионов принесла бы много радости

Вратарь и капитан «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов против «Реала».

- Победа принесла бы много радости. Нет ничего лучше, чем получать свою награду за свои труды и труды партнеров, которые пахали еще больше ради успеха.

Дни накануне подобных матчей примерно похожи. Тебе надо сконцентрироваться, ты ощущаешь определенный страх, уважение к сопернику. Но одновременно ты знаешь о своих способностях - и это твое главное оружие

Мы верим в свои силы, однако не витаем в облаках. «Реал» привык побеждать в финалах, тогда как мы в нескольких уступили. Этот матч хорош тем, что у нас есть шанс попытаться переписать историю, - передает слова Буффона официальный сайт УЕФА.

Финал Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» пройдет 3 июня в Кардиффе. Матч состоится на поле стадионе «Миллениум» и начнется в 21:45 по московскому времени.