Луческу может возглавить греческий ПАОК

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу продолжить работу в чемпионате Греции.

Как сообщает sport.ro, в приглашении румынского специалиста лично заинтересован президент ПАОКа Любош Михел, который знаком с ним по совместной работе в донецком «Шахтере».

Луческу возглавил сине-бело-голубых в прошлом году, под его руководством «Зенит» занял третье место в чемпионате России и вылетел из Лиги Европы на стадии 1/16 финала.