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Луческу может возглавить греческий ПАОК

Источник:  Sport.roКомментарии

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу продолжить работу в чемпионате Греции.

Как сообщает sport.ro, в приглашении румынского специалиста лично заинтересован президент ПАОКа Любош Михел, который знаком с ним по совместной работе в донецком «Шахтере».

Луческу возглавил сине-бело-голубых в прошлом году, под его руководством «Зенит» занял третье место в чемпионате России и вылетел из Лиги Европы на стадии 1/16 финала.

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