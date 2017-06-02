Павел Недвед: «Ювентус» не ощущает давления перед финалом

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов. Напомним, что «Юве» предстоит сыграть с мадридским «Реалом».

«Мы на многое рассчитываем. Вы знаете, что мы 21 год ждем этой победы. Последний успех «Ювентуса» датирован 1996 годом. С тех пор мы несколько раз играли в финале, но ни разу не победили. Вот почему мы многого ждем от этого финала.

Я вижу, что команда очень сосредоточена и раскрепощена. Она не ощущает давления. Было бы правильнее сказать, что мы приятно взволнованы перед субботним финалом», - цитирует Недведа официальный сайт УЕФА.

Матч «Ювентус» - «Реал» состоится в Кардиффе 3 июня и начнется в 21:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.



