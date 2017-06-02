Массимо Каррера: Будем стараться развивать «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился своими ожиданиями от грядущего сезона.

«Леонид Федун – большой любитель футбола. Вместе мы хотим развивать нашу команду. Что касается старта в Лиги чемпионов, то будет тяжело, но постараемся пройти как можно дальше. В чемпионате цели простые – выиграть золотые медали, на меньшее мы не согласны», - цитирует Карреру «Corriere della Sera».

В прошедшем сезоне «Спартак» выиграл золотые медали и завоевал путевку в групповой этап Лиги чемпионов.