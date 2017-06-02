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Али Узденов: Бердыев заслужил сам выбирать, где ему работать

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Член совета директоров «Ростова» Али Узденов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением об уходе из клуба Курбана Бердыева и о прошлом сезоне донской команды.

- В клубе сейчас есть перемены, но пока не хотелось бы оглашать, что будем делать дальше. Курбан Бекиевич все своей работой заслужил сам выбирать, где ему работать. Мы только рады поддержать его. Конечно, досадно, что такой тренер ушел. Но это был очень хороший период для «Ростова».

- Что больше осталось от прошлого сезона: радости от игры в еврокубках или досады, что команда не смогла туда пробиться на следующий сезон?
- Я в ростовском футболе около 15 лет, и все, что происходило последние два года - добавим еще победу в Кубке России с Божовичем - это ренессанс ростовского футбола. Я доволен тем, что происходило в эти два сезона, учитывая то, что было лет десять назад, когда мы поднимались из первой лиги.

- Какого тренера хотели бы видеть: российского или иностранца?
- Хорошего (смеется). Пока не могу ответить, - сказал Узденов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» на Петербургском экономическом форуме.

Напомним, 1 июня стало известно, что Курбан Бердыев покинул пост вице-президента «Ростова».

Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».

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