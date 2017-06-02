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«Оксфорд» подписал контракт с новичком в McDonald's (фото)

Источник:  Twitter.comКомментарии

Клуб шестого английского дивизиона «Оксфорд Сити» подписал контракт с нападающим Мэттом Паттерсоном, сообщает твиттер клуба. Контракт был подписан в ресторане быстрого питания McDonald's.

Отметим, что контракт с футболистом рассчитан до конца сезона. В комментариях к записи место подписания контракта стало поводом для многочисленных шуток пользователей соцсети.

 

 

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