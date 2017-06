«Оксфорд» подписал контракт с новичком в McDonald's (фото)

Клуб шестого английского дивизиона «Оксфорд Сити» подписал контракт с нападающим Мэттом Паттерсоном, сообщает твиттер клуба. Контракт был подписан в ресторане быстрого питания McDonald's.

Отметим, что контракт с футболистом рассчитан до конца сезона. В комментариях к записи место подписания контракта стало поводом для многочисленных шуток пользователей соцсети.

ICYMI | We are delighted to announce Matt Paterson has joined ahead of the 2017/18 season pic.twitter.com/SyUHAf5jiM