Массимилиано Аллегри: Завтра «Ювентус» будет играть спокойно и безмятежно

Главный тренер «Ювентуса» Массимилано Аллегри поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команде предстоит сыграть с мадридским «Реалом».

«Завтра мы будем играть спокойно и безмятежно. Мы целый год работали ради этого. Будет нелегко, ведь «Реал» - действующий победитель, но мы знаем, чему научились за год, и постараемся показать чуточку больше, чем мадридцы.

Со стартовым составом я еще не определился. Матч может продлиться 90 минут, а может и 120. Вот уже три-четыре месяца мы пробуем новую тактическую схему. Можно пробовать различные схемы в зависимости от того, будем ли мы играть на победу в основное время, но нужны и замены. Я должен рассмотреть оба варианта, чтобы убедиться, что моя команда будет активна на протяжении всей игры.

Мы целый год работали в поте лица. Все трофеи, которые мы завоевали, все победы, которых мы добились, - это своего рода репетиция перед завтрашним финалом. Мы должны выиграть. Мы можем это сделать, мы на это способны. Но нужно сохранять спокойствие и уверенность в том, что нам по силам завоевать этот трофей», - цитирует Аллегри официальный сайт УЕФА.

Матч «Ювентус» - «Реал» состоится в Кардиффе 3 июня и начнется в 21:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.



