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Борис Майоров: Не понимаю молодых игроков, которые рвутся в НХЛ

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал отъезд в НХЛ перспективных российских игроков.

- Для сборной России это, конечно, несчастье – то, что люди решили уйти в НХЛ именно в олимпийском сезоне, - рассуждает Борис Майоров. - Но одно дело, когда туда едет игрок созревший и талантливый. Тут я поднимаю руки и ничего не могу сделать. Ну как было удержать Малкина или Овечкина?

Но я не понимаю игроков, которые себя в КХЛ еще как следует не зарекомендовали, а уже в НХЛ рвутся. Ведь им там уготована жизнь в АХЛ, где они будут выступать за фарм-клуб с редкими вызовами в основу.


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