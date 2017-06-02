Джокович в пяти сетах обыграл Шварцмана в третьем раунде «Ролан Гаррос»
Матч третьего раунда «Ролан Гаррос» в мужском одиночном
разряде между сербом Новаком Джоковичем и аргентинцем Диего Шварцманом
завершился победой сербского теннисиста. Итоговый счет матча – 5:7, 6:3, 3:6,
6:1, 6:1 в пользу Джоковича.
Матч продолжался три часа и 18 минут. Серб сделал больше
эйсов (7-4) и совершил меньше двойных ошибок (1-5). Также у Шварцмана больше
невынужденных ошибок (58-55).
В следующем раунде Джокович сыграет с победителем пары Люка
Пуй (Франция) - Альберт Рамос-Винолас
(Испания)
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
3-й круг
Матч
Шварцман Д. (Аргентина) - Джокович Н. (Сербия) - 7:5, 3:6, 6:3, 1:6, 1:6
Место и дата
02 июня 16:10, , Онлайн-трансляция