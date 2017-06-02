Олег Кожемяко: Сахалин готовится к приему спортсменов перед Олимпиадой
Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко поделился мнением о развитии зимних видов спорта в Сахалине.
- Центр зимних видов спорта смещается в сторону Сахалина. Мы готовимся к
приему спортсменов перед Играми-2018. Строим биатлонный комплекс, он
будет сдан к моменту подготовки, даст возможность провести тренировки
примерно в том же часовом поясе и климатических условиях. Мы развиваем
горнолыжное направление, - передает слова Кожемяко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге» с
Петербургского экономического форума.
Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».