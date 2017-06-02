Олег Кожемяко: Сахалин готовится к приему спортсменов перед Олимпиадой

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Рене Фазель: У ИИХФ нет дополнительных денег на игроков НХЛ Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прокомментировал ситуацию с переговорами относительно участия игроков НХЛ в Олимпиаде 2018 года.

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ИИХФ пока не планирует возобновлять переговоры с НХЛ по участию игроков в ОИ Международная федерация хоккея не планирует возобновлять переговоры с Национальной хоккейной лигой относительно участия игроков в Олимпиаде 2018 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу IIHF.

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