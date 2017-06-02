Массимилиано Аллегри: В 2015 году мы не ждали победы в финале. Сейчас все иначе
Главный тренер «Ювентуса» Массимилано Аллегри поделился
ожиданиями от финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команде предстоит
сыграть с мадридским «Реалом».
«Бэйл со своей скоростью может дать «Реалу» многое с точки зрения организации. Иско
проводит великолепный сезон, добился серьезного прогресса, с ним комбинации «Реала» прочитать сложнее.
Завтра статистика не будет иметь никакого значения. Это финал, один матч. Мы должны быть сильны и верить в свои возможности, должны играть хорошо технически и тактически, должны быть лучше «Реала».
Игуаину не надо ничего доказывать, это великий игрок. Он забил два важных гола в Монако, и я уверен, что завтра он продемонстрирует свой лучший футбол.
Я
не думал о возможности повторить достижение «Интера» (сделавшего требл в 2010 году). Живу одним днем.
Мы выиграли чемпионат и Кубок Италии, так что этот сезон уже стал для нас
выдающимся. Завтра постараемся сделать его еще более особенным.
Люди говорят, что «Ювентус» проиграл шесть финалов. Я это слышал, но это история. Не стоит думать, что было 15, 20 или 50 лет назад. Завтра новый матч.
В 2015 году мы вышли в финал и вышли заслуженно, однако вместе с тем, возможно, не были столь уверены в себе и мотивированы после нескольких невыразительных розыгрышей Лиги чемпионов. В финал мы попали неслучайно, но победы не ждали.
В
этот раз по-другому. В прошлом сезоне мы выглядели очень хорошо, однако на
последних минутах уступили «Баварии». Мы прогрессируем постепенно. Сейчас все совершенно иначе», - цитирует Аллегри официальный сайт УЕФА.