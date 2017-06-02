Массимилиано Аллегри: В 2015 году мы не ждали победы в финале. Сейчас все иначе

Главный тренер «Ювентуса» Массимилано Аллегри поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команде предстоит сыграть с мадридским «Реалом».

«Бэйл со своей скоростью может дать «Реалу» многое с точки зрения организации. Иско проводит великолепный сезон, добился серьезного прогресса, с ним комбинации «Реала» прочитать сложнее.

Завтра статистика не будет иметь никакого значения. Это финал, один матч. Мы должны быть сильны и верить в свои возможности, должны играть хорошо технически и тактически, должны быть лучше «Реала».



Игуаину не надо ничего доказывать, это великий игрок. Он забил два важных гола в Монако, и я уверен, что завтра он продемонстрирует свой лучший футбол.

Я не думал о возможности повторить достижение «Интера» (сделавшего требл в 2010 году). Живу одним днем. Мы выиграли чемпионат и Кубок Италии, так что этот сезон уже стал для нас выдающимся. Завтра постараемся сделать его еще более особенным.

Дибала здорово прибавил. Он вырос, заматерел и показал способность готовиться к важнейшим матчам. В прошлом году ему не хватало опыта, были кое-какие проблемы, но в этом сезоне он отлично справляется. Уверен, завтра он будет на высоте.Люди говорят, что «Ювентус» проиграл шесть финалов. Я это слышал, но это история. Не стоит думать, что было 15, 20 или 50 лет назад. Завтра новый матч.

В 2015 году мы вышли в финал и вышли заслуженно, однако вместе с тем, возможно, не были столь уверены в себе и мотивированы после нескольких невыразительных розыгрышей Лиги чемпионов. В финал мы попали неслучайно, но победы не ждали.

В этот раз по-другому. В прошлом сезоне мы выглядели очень хорошо, однако на последних минутах уступили «Баварии». Мы прогрессируем постепенно. Сейчас все совершенно иначе», - цитирует Аллегри официальный сайт УЕФА.

Матч «Ювентус» - «Реал» состоится в Кардиффе 3 июня и начнется в 21:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его