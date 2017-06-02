Эдриан «Lifecoach» Кой стал игроком Evil Geniuses по Гвинту
Немец Эдриан «Lifecoach» Кой присоединился к организации Evil Geniuses.
Игрок будет представлять «злых гениев» в дисциплине Gwent.
Напомним, что Lifecoach стал победителем первого турнира по Гвинту — GWENT Challenger. В финале Кой переиграл канадца Касима «Noxious» Кхиладжи со счетом 3:2.
ГВИНТ: Ведьмак — компьютерная коллекционная карточная игра по вселенной «Ведьмак», разработанная CD Projekt RED и распространяемая по модели free-to-play. Публичный бета-тест игры стартовал 24 мая.
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