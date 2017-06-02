Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Раонич6:1, 1:0Гарсия-Лопес
Теннис  Тим6:1, 7:6, 6:3Джонсон
Теннис  Чжан6:7, 6:4, 3:5Кузнецова
Теннис  Басилашвили0:6, 1:6, 0:6Надаль
Теннис  Шварцман7:5, 3:6, 6:3, 1:6, 1:6Джокович
Волейбол  Россия2 : 0Аргентина
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Эдриан «Lifecoach» Кой стал игроком Evil Geniuses по Гвинту

Комментарии

Немец Эдриан «Lifecoach» Кой присоединился к организации Evil Geniuses.

Игрок будет представлять «злых гениев» в дисциплине Gwent.


Напомним, что Lifecoach стал победителем первого турнира по Гвинту — GWENT Challenger. В финале Кой переиграл канадца Касима «Noxious» Кхиладжи со счетом 3:2. 

ГВИНТ: Ведьмак — компьютерная коллекционная карточная игра по вселенной «Ведьмак», разработанная CD Projekt RED и распространяемая по модели free-to-play. Публичный бета-тест игры стартовал 24 мая.

Источник

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гордан «g0g1» Прошич покинул Elements Pro GamingСерб Гордан «g0g1» Прошич покинул состав Elements Pro Gaming по Dota 2.CDEC Gaming не приедет на The Summit 7 из-за визовых проблемКитайский коллектив CDEC Gaming не приедет на The Summit 7 из-за проблем с визами.Дмитрий Смит: Все файтинги и шутеры пока не являются дисциплинами компьютерного спортаПрезидент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит в интервью «Киберспорт@Mail.Ru» рассказал о признании CS:GO дисциплиной компьютерного спорта, о получении мастера спорта по компьютерному спорту и о играх, которые нуждаются в ограничении на территории России.Тимофей Мозгов: Люди, которые против киберспорта, наверное, не совсем понимают, что это такоеРоссийский центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал о своем увлечении компьютерными играми.За участие в NA LCS командам придется заплатить 10 млн долларовКомпания Riot Games рассказала о предстоящих изменениях North American League Championship Series.Летом в Москве пройдет масштабный фестиваль WARFESTMail.Ru Group совместно с Радио Рекорд проведут развлекательный фестиваль под эгидой популярного онлайн-шутера Warface — WARFEST.Infamous квалифицировалась на Galaxy BattlesПеруанская команда Infamous выиграла американскую квалификацию к турниру Galaxy Battles.«Спартак» сыграет с Team Spirit в одной группе на CIS MinorОрганизаторы турнира CIS Minor Championship 2017 — Kraków представили распределение команд по группам.Clutch Gamers пропустит The Summit 7 из-за проблем с визамиФилиппинская команда Clutch Gamers не приедет на LAN-финал The Summit 7 из-за визовых проблем.Опубликовано расписание группового этапа EPICENTER: MoscowОрганизаторы турнира EPICENTER: Moscow опубликовали расписание группового этапа.Ему 38, а он все играет: 10 самых возрастных киберспортсменовЕму 38, а он все играет: 10 самых возрастных киберспортсменовКак известно, в компьютерном спорте возрастные рамки — одни из самых жестких (сложнее, пожалуй, только гимнастам).В Казани пройдет «Кубок вызова TNA» по трем дисциплинамБелорусская федерацией киберспорта совместно с руководством Республики Татарстан проведет открытый киберспортивный чемпионат «Кубок вызова TNA».Игроки Virtus.pro раскритиковали новый патч в Dota 2Игроки Virtus.pro Владимир «No[o]ne» Миненко и Илья «Lil» Ильюк раскритиковали новый патч в Dota 2.Valve объявила о старте конкурса короткометражекКомпания Valve объявила о начале конкурса короткометражных фильмов по Dota 2.Natus Vincere покинула ESL Pro League Season 5Завершился групповой этап пятого сезона ESL Pro League.Planet Odd прошла на LAN-финал DreamLeague Season 7Команда Planet Odd стала победителем американского дивизиона DreamLeague Season 7.В Dota 2 на время ввели систему с исключением 25 случайных героевValve выпустила обновление для Dota 2, в котором на время ввела новую систему Ranked All Pick.RuHub опубликовала видеообзор Yota ArenaСтудия RuHub на своем канале опубликовала видеообзор киберспортивного комплекса Yota Arena.Игроки Thunderbirds присоединились к организации Planet OddМальтийская организация Planet Odd подписала состав команды Thunderbirds.Состав Elements Pro Gaming покинули два игрокаЮре «Pingvincek» Плесей и Урош «Swiftending» Галич покинули состав Elements Pro Gaming по Dota 2.
Футбол
Джанлуиджи Буффон: Победа в Лиге чемпионов принесла бы много радости
Футбол
Гризманн позвонил Моуринью и сообщил, что остается в «Атлетико»
Футбол
Джанлуиджи Буффон: Дани и Роналду многое выиграли, но они не задирают нос
Футбол
Кессие стал игроком «Милана»
все новости