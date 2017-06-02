Фил Томпсон: В финале ставлю на «Ювентус»
Бывший защитник и тренер «Ливерпуля», трехкратный победитель
Кубка европейских чемпионов Фил Томпсон поделился ожиданиями от финала Лиги
чемпионов между «Ювентусом» и мадридским «Реалом». Он считает, что в финале
победит «Ювентус».
«Ставлю
на «Ювентус». У них лучшая оборона в современном футболе, и
они справятся, что бы «Реал» ни предпринял.
Я под большим впечатлением от игры «Ювентуса». Они сильны во всех линиях, во всех
компонентах, а значит, лучше готовы к победе в этом матче. Возможно, они не так
эффектны, но они способны справиться и со стандартами «Реала», это очень опытная команда. Они очень
организованны и прекрасно знают, как надо защищаться.
Я не жду Гарета Бэйла в основе, что отразится на скорости «Реала». Но он будет на скамейке, а значит, у мадридцев будет вариант перестроить игру», - цитирует Томпсона официальный сайт УЕФА.
Матч «Ювентус» - «Реал» состоится в Кардиффе 3 июня и начнется в
21:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.