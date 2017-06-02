Фил Томпсон: В финале ставлю на «Ювентус»

Бывший защитник и тренер «Ливерпуля», трехкратный победитель Кубка европейских чемпионов Фил Томпсон поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и мадридским «Реалом». Он считает, что в финале победит «Ювентус».

«Ставлю на «Ювентус». У них лучшая оборона в современном футболе, и они справятся, что бы «Реал» ни предпринял.

Я под большим впечатлением от игры «Ювентуса». Они сильны во всех линиях, во всех компонентах, а значит, лучше готовы к победе в этом матче. Возможно, они не так эффектны, но они способны справиться и со стандартами «Реала», это очень опытная команда. Они очень организованны и прекрасно знают, как надо защищаться.



Я не жду Гарета Бэйла в основе, что отразится на скорости «Реала». Но он будет на скамейке, а значит, у мадридцев будет вариант перестроить игру», - цитирует Томпсона официальный сайт УЕФА.

Матч «Ювентус» - «Реал» состоится в Кардиффе 3 июня и начнется в 21:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.



