На трассе Moscow Raceway стартует первый этап Moscow Classic Grand Prix (ФОТО)

12 июня на гоночной трассе Moscow Raceway в рамках Международного автомобильного фестиваля Moscow Classic Grand Prix `2017 стартует первый этап ежегодного кольцевого чемпионата на классических автомобилях с одноименным названием. Организатор фестиваля - компания «Старое Время».





Серия Moscow Classic Grand Prix стартовала в 2013 г. и была приурочена к 100-летию кольцевых гонок в России. Первый Гран-при России по кольцевым гонкам прошел 7 июня 1913 г. в Санкт-Петербурге. В начале первого сезона на старт вышли всего четыре автомобиля. А сегодня это единственный в России регулярный чемпионат по кольцевым гонкам на классических автомобилях, объединяющий тысячи активных, увлеченных автомобильной тематикой людей. Сезон прошлого года собрал 168 участников. На первый этап сезона 2017 года уже заявилось около 200 участников из восьми стран.



Чемпионат включает в себя личный и командный зачеты. Зрители станут свидетелями упорной борьбы за первенство в каждом заезде. Главный приз - Большой переходящий кубок чемпионата MCGP и ключи от нового сверкающего автомобиля.



Большой интерес зрителей вызывают состязания в командном зачете. Команда – самое перспективное направление развития любительского чемпионата последних лет. Командный дух, дружеская поддержка и нацеленность на общий результат – вот основные движущие элементы команды. На первый этап уже заявились команды «Соколы Тушино», «Советский Союз», «Волга-Волга».

В программе фестиваля:



Захватывающие состязания по кольцевым гонкам. На старте советская классика – «Волги», «Жигули», «Москвич» и Формулы «Эстония». В заездах так же примут участие легенды мирового автоспорта: Porsche, Bentley, Jaguar, Ford, Lancia, Fiat, Mini.



Экспозиции российских музеев техники, клубов любителей классических автомобилей (фестивали «Автоклассика» и «Мотоклассика»).



Под патронажем картинг-клуба RRT пройдёт чемпионат, участие в котором смогут принять все желающие, и ощутить себя настоящими пилотами.



Соревнования международной гоночной серии Mitjet Series Russia.



Встреча с легендарными автогонщиками и ветеранами отечественного автоспорта.



Знакомство с российскими пилотами – участниками престижных отечественных и зарубежных гоночных серий.



Уникальная возможность прикоснуться к спортивным автомобилям прошлых лет и познакомиться с их владельцами.



Дрифт-шоу.



Костюмированные шоу в стиле советского детства: пионеры-горнисты и наряды милиции, следящие за порядком.

Партнеры мероприятия: «Старое время», Mitjet Series Russia, Shell Helix, «Очаково», «АвтоВАЗ», Atomic, Музей автомобильной техники УГМК.

Вход и въезд для зрителей свободный.



