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Василий Уткин: Буффон никогда не получит «Золотой мяч»

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Известный спортивный журналист Василий Уткин рассказал о шансах голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон получить «Золотой мяч».

- Буффон никогда не получит «Золотой мяч», поэтому об этом даже не стоит начинать разговор. Вратарям не дают «Золотые мячи». Но поверьте мне, если Буффон получит «Золотой мяч», то это будет просто чудом, - цитирует Уткина «Спорт FM».

Финал Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» пройдет 3 июня в Кардиффе. Матч состоится на поле стадионе «Миллениум» и начнется  в 21:45 по московскому времени.

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