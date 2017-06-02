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Георгий Полтавченко: Вопрос передачи стадиона на Крестовском «Зениту» решен. Остались технические моменты

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко рассказал о передаче стадиона «Санкт-Петербург» «Зениту».

– На Экономическом форуме вы встречались с Сергеем Фурсенко. Обсуждали ли передачу нового стадиона «Зениту»?
– Не обсуждали, мы говорили о соглашении по поводу одной из тренировочных площадок к чемпионату мира. «Зенит» обязуется полностью реконструировать объект. А вопрос по новому стадиону в целом решен, остались чисто технические моменты, – передает слова Полтавченко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге» с Петербургского экономического форума.

Напомним, 26 декабря «Метрострой», генподрядчик арены, объявил о завершении строительных работ на объекте. Три дня спустя стадион был введен в эксплуатацию.

Арена примет матчи Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020.

Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».


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