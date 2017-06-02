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Георгий Полтавченко: Думаю, в «Зените» Сергея Фурсенко скоро появятся петербургские игроки

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко поделился мнением о назначении Сергея Фурсенко на пост генерального директора «Зенита».

– Как вы считаете, с приходом Сергея Фурсенко на пост главы «Зенита» расширится ли партнерство клуба и города?
– «Зенит» постоянно вкладывает в развитие футбола. То решение, которое мы оформили с Сергеем Александровичем, принимало еще предыдущее руководство, он его просто поддержал. Я Сергея Фурсенко знаю давно, он человек очень деятельный, любящий футбол, наш город. При прочих равных он ориентируется на наших, петербургских футболистов. Думаю, та смена, которую «Зенит» будет готовить, в ближайшей перспективе появится и в основном составе команды, - передает слова Полтавченко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге» с Петербургского экономического форума.

Напомним, ранее стало известно, что Сергей Фурсенко сменил Максима Митрофанова на посту генерального директора «Зенита», а Константин Сарсания назначен спортивным директором клуба. Через несколько дней вместо Мирчи Луческу главным тренером сине-бело-голубых стал Роберто Манчини, подписавший контракт по схеме «3+2».

Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».

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