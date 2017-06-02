Александр Бубнов: Рискну поставить на победу «Реала» с разницей в один мяч
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от
финального матча Лиги чемпионов между «Ювентусом» и мадридским «Реалом».
«Любопытно, какую тактику предпочтет «Ювентус»: с двумя
центральными защитниками или с тремя? Мне все-таки кажется, что Аллегри
выберет традиционную для этого сезона схему с четырьмя защитниками
в линию, которая имеет большую ориентацию на атаку. По составу
«Реала» вопрос всего один: Бэйл или Иско? Вообще это удивительно, поскольку они
являются представителями разных позиций и олицетворяют разные системы
игры. Решение Зидана зависит от их состояния и тактической
модели, которую выберет французский специалист. В какой-то степени
он будет плясать от соперника. Впрочем, это же касается
и Аллегри. Вообще тактическая борьба «Реала» и «Ювентуса» вызывает
невероятный интерес.
Вероятность дополнительного времени достаточно велика. Лично
мне бы хотелось, чтобы кто-то забил как можно быстрее. Самый интересный
сценарий для меня – гол «Реала» в начале встречи. Команда Аллегри еще
ни разу не попадала в трудную ситуацию по ходу этой Лиги
чемпионов. Одно дело, когда ты добиваешься преимущества и играешь
по отработанному шаблону, и совсем другое – игра
в экстремальных условиях. В этом финале возможно все – даже
нулевая ничья в основное время, хотя она и маловероятна. Фаворита
в этом матче нет – их в финалах почти никогда
не бывает. Я рискну поставить на победу «Реала» в один мяч
в основное время», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Матч «Ювентус» - «Реал» состоится в Кардиффе 3 июня и начнется в
21:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.