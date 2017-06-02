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Александр Бубнов: Рискну поставить на победу «Реала» с разницей в один мяч

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов между «Ювентусом» и мадридским «Реалом».

«Любопытно, какую тактику предпочтет «Ювентус»: с двумя центральными защитниками или с тремя? Мне все-таки кажется, что Аллегри выберет традиционную для этого сезона схему с четырьмя защитниками в линию, которая имеет большую ориентацию на атаку. По составу «Реала» вопрос всего один: Бэйл или Иско? Вообще это удивительно, поскольку они являются представителями разных позиций и олицетворяют разные системы игры. Решение Зидана зависит от их состояния и тактической модели, которую выберет французский специалист. В какой-то степени он будет плясать от соперника. Впрочем, это же касается и Аллегри. Вообще тактическая борьба «Реала» и «Ювентуса» вызывает невероятный интерес. 

Вероятность дополнительного времени достаточно велика. Лично мне бы хотелось, чтобы кто-то забил как можно быстрее. Самый интересный сценарий для меня – гол «Реала» в начале встречи. Команда Аллегри еще ни разу не попадала в трудную ситуацию по ходу этой Лиги чемпионов. Одно дело, когда ты добиваешься преимущества и играешь по отработанному шаблону, и совсем другое – игра в экстремальных условиях. В этом финале возможно все – даже нулевая ничья в основное время, хотя она и маловероятна. Фаворита в этом матче нет – их в финалах почти никогда не бывает. Я рискну поставить на победу «Реала» в один мяч в основное время», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Матч «Ювентус» - «Реал» состоится в Кардиффе 3 июня и начнется в 21:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.


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