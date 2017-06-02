Кузнецова обыграла Чжан в третьем раунде «Ролан Гаррос»
Матч третьего раунда «Ролан Гаррос» в женском одиночном
разряде между россиянкой Светланой Кузнецовой и китаянкой Шуай Чжан завершился
победой российской теннисистки. Итоговый счет матча – 7:6 (5), 4:6, 7:5 в
пользу Кузнецовой.
Матч продолжался три часа и девять минут. Соперницы сделали по одному эйсу. Кузнецова
допустила четыре двойные ошибки, Чжан не ошиблась ни разу. Также у россиянки
больше и невынужденных ошибок (63-44). В следующем раунде Светлана сыграет
с победительницей пары Каролин Возняцки
(Дания) – Кэтрин Беллис (США).
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
3-й круг
Матч
Чжан Ш. (Китай) - Кузнецова С. (Россия) - 6:7, 6:4, 5:7
Место и дата
02 июня 17:30, , Онлайн-трансляция