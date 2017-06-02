Скончался бывший генеральный менеджер «Авангарда» Анатолий Бардин

Бывший генеральный менеджер «Авангарда» Анатолий Бардин умер в пятницу на 62-м году жизни. Об этом сообщает официальный сайт омской команды.

«Сегодня в возрасте 61 года после продолжительной болезни ушел из жизни Анатолий Бардин, бывший генеральный менеджер «Авангарда», проработавший в клубе 15 лет. Во времена его руководства омский клуб добился самых высоких спортивных результатов в своей истории: завоевал золотые медали на чемпионате страны. Именно Анатолий Федорович уговорил Яромира Ягра приехать в Омск. Этот неравнодушный человек и его заслуги навсегда останутся в сердцах наших преданных болельщиков. Хоккейный клуб «Авангард» приносит искренние соболезнования родным и близким Анатолия Бардина», - говорится в сообщении.

Под его управлением «Авангард» в 2004 году единственный раз в своей истории становился чемпионом страны.