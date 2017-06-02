Россия обыграла Аргентину в стартовом матче Мировой лиги

Матч Мировой лиги между мужскими сборными России и Аргентины по волейболу в Казани завершился победой российской команды. Итоговый счет матча по партиям – 3:0 в пользу сборной России.

Счет в партиях - 25:17, 25:18, 25:19 в пользу россиян. Завтра российской сборной предстоит сыграть второй матч. Их соперником будет сборная Франции.

Волейбол. Мировая лига

Мужчины

Казань (Россия)

Россия – Аргентина – 3:0 (25:17, 25:18, 25:19)