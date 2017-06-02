Россия обыграла Аргентину в стартовом матче Мировой лиги
Матч Мировой лиги между мужскими сборными России и Аргентины
по волейболу в Казани завершился победой российской команды. Итоговый счет
матча по партиям – 3:0 в пользу сборной России.
Счет в партиях - 25:17,
25:18, 25:19 в пользу россиян. Завтра российской сборной предстоит
сыграть второй матч. Их соперником будет сборная Франции.
Волейбол. Мировая лига
Мужчины
Казань (Россия)
Россия – Аргентина – 3:0 (25:17,
25:18, 25:19)
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