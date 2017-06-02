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Дзюба не сыграет на Кубке конфедераций, «Витязь» может объединиться с «Динамо», Кузнецова вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос». Главные новости дня

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня.

1. Артем Дзюба не сыграет за сборную России на Кубке конфедераций из-за травмы.

2. «Витязь» и московское «Динамо» могут объединиться в один клуб.

3. Светлана Кузнецова вышла в четвертый раунд «Ролан Гаррос», обыграв китаянку Шуай Чжан.

4. Новым главным тренером киевского «Динамо» стал Александр Хацкевич.

5. Сборная России обыграла сборную Аргентины в матче Мировой лиги по волейболу у мужчин.

Текст дня: Почему «протухла» «Боруссия»? Алексей Андронов – об отставке Тухеля


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