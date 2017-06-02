Дзюба не сыграет на Кубке конфедераций, «Витязь» может объединиться с «Динамо», Кузнецова вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос». Главные новости дня
«Советский спорт» представляет краткий обзор главных
новостей дня.
1. Артем Дзюба не сыграет за сборную России на Кубке
конфедераций из-за травмы.
2. «Витязь» и московское «Динамо» могут объединиться в один
клуб.
3. Светлана Кузнецова вышла в четвертый раунд «Ролан
Гаррос», обыграв китаянку Шуай Чжан.
4. Новым главным тренером киевского «Динамо» стал Александр
Хацкевич.
5. Сборная России обыграла сборную Аргентины в матче Мировой
лиги по волейболу у мужчин.
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