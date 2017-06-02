Борис Игнатьев: Дзюба - колоритная фигура, имеющая весомый авторитет в коллективе

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал информацию о том, что нападающий «Зенита» не сыграет в составе сборной России на предстоящем Кубке конфедераций.

- Конечно, для сборной России это большая потеря. Дзюба - наконечник нашей команды. Человек, способный как забить, так и зацепиться за мяч на чужой половине поля и отдать результативную передачу. Кроме того, Артем - колоритная фигура, имеющая весомый авторитет в коллективе, - цитирует Игнатьева «Газета.Ru»

Ранее пресс-служба РФС сообщила, что форвард сборной России Артем Дзюба пропустит Кубок конфедераций-2017.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань).

Напомним, перед стартом Кубка конфедераций сборная России проведет два товарищеских матча – с командой Венгрии (5 июня) и Чили (9 июня).