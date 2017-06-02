Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Раонич6:1, 1:0Гарсия-Лопес
Теннис  Тим6:1, 7:6, 6:3Джонсон
Теннис  Чжан6:7, 6:4, 5:7Кузнецова
Теннис  Басилашвили0:6, 1:6, 0:6Надаль
Теннис  Шварцман7:5, 3:6, 6:3, 1:6, 1:6Джокович
Волейбол  Россия3 : 0Аргентина
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Борис Игнатьев: Дзюба - колоритная фигура, имеющая весомый авторитет в коллективе

Источник:  Газета.RuКомментарии

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал информацию о том, что нападающий «Зенита» не сыграет в составе сборной России на предстоящем Кубке конфедераций.

- Конечно, для сборной России это большая потеря. Дзюба - наконечник нашей команды. Человек, способный как забить, так и зацепиться за мяч на чужой половине поля и отдать результативную передачу. Кроме того, Артем - колоритная фигура, имеющая весомый авторитет в коллективе, - цитирует Игнатьева «Газета.Ru»

Ранее пресс-служба РФС сообщила, что форвард сборной России Артем Дзюба пропустит Кубок конфедераций-2017.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань).

Напомним, перед стартом Кубка конфедераций сборная России проведет два товарищеских матча – с командой Венгрии (5 июня) и Чили (9 июня).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Кубок конфедераций будет на «Матч ТВ». Главные цитаты второго дня ПМЭФ«Кубок конфедераций будет на «Матч ТВ». Главные цитаты второго дня ПМЭФ«Советский спорт» собрал самые важные слова о спорте, сказанные на Петербургском международном экономическом форуме.Дзюба не сыграет на Кубке конфедераций, «Витязь» может объединиться с «Динамо», Кузнецова вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос». Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня.Это ужасно несправедливо. Почему следующий сезон будет сезоном Артема ДзюбыЭто ужасно несправедливо. Почему следующий сезон будет сезоном Артема ДзюбыКорреспондент «Советского спорта» уверен, что следующий сезон будет сезоном Артема Дзюбы. А пока желает ему терпения и сил.В Петербурге ищут хостесс с третьим размером груди для работы на Кубке конфедерацийПоявились вакансии хостесс для работы на матчах Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге. К кандидаткам предъявляются нестандартные требования.Могу ли я? Хочу ли я? Дзюба опять не сыграет за сборную РоссииМогу ли я? Хочу ли я? Дзюба опять не сыграет за сборную РоссииАртем Дзюба покидает расположение национальной команды в Австрии и не сыграет на домашнем Кубке конфедераций.Денис Глушаков: В игре с Новой Зеландией будет так же тяжело, как и с Мексикой, и с ПортугалиейПолузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков поделился мнением о соперниках сборной России по групповому этапу Кубка конфедераций.Виталий Мутко: Дзюбе сейчас надо заниматься здоровьем. У нас есть команда, будем работатьВице-премьер правительства России и президент РФС Виталий Мутко прокомментировал информацию о том, что нападающий «Зенита» не сыграет в составе сборной России на предстоящем Кубке конфедераций.Уникальные фишки ЧМ-2018: какие бонусы вас ждут и как вы можете влиять на турнирУникальные фишки ЧМ-2018: какие бонусы вас ждут и как вы можете влиять на турнир«Советский спорт» сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».Геннадий Орлов: Дзюба уже целый год мучается, ему нужно сейчас серьезно обследоватьсяИзвестный телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал информацию о том, что нападающий «Зенита» не сыграет в составе сборной России на предстоящем Кубке конфедераций.Сергей Анохин: Отъезд Дзюбы – это большая потеря для сборной РоссииВице-президент Российского футбольного союза Сергей Анохин прокомментировал информацию о том, что форвард сборной России Артем Дзюба пропустит предстоящий Кубок конфедераций.Никита Симонян: Рисковать здоровьем Дзюбы нельзяПервый вице-президент РФС Никита Симонян поделился мнением о травме нападающего сборной России Артема Дзюбы.Кубок конфедераций: что нужно знать о сборной АвстралииКубок конфедераций: что нужно знать о сборной Австралии«Советский спорт» рассказывает о сборных, которые сыграют на Кубке конфедераций-2017.Дзюба не сыграет на Кубке конфедераций-2017Как сообщает пресс-служба РФС, форвард сборной России Артем Дзюба пропустит Кубок конфедераций-2017, который состоится в России.Криштиану Роналду: Сыграю на Кубке конфедераций по совету РамосаНападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что принял решение сыграть на Кубке конфедераций по совету партнера по «Реалу» Серхио Рамоса.Александр Беленов: Никогда не считал пенальти лотереейАлександр Беленов: Никогда не считал пенальти лотереейИгроки сборной России Роман Шишкин и Александр Беленов, а также президент РФС Виталий Мутко ответили на вопросы журналистов.Роман Шишкин: На этом сборе я больше играю центрального защитникаЗащитник сборной России Роман Шишкин рассказал о подготовке к матчу с командой Венгрии, который состоится 5 июня.Александр Беленов: Мой контракт с «Уфой» уже закончилсяВратарь сборной России Александр Беленов рассказал о своем будущем.Виталий Мутко: Стоимость телеправ на Кубок конфедераций 120 млн? Нет, конечноПрезидент РФС Виталий Мутко посетил открытую тренировку сборной России.Дзюба испытывает проблемы с коленом и пропустит тренировку сборной РоссииФорвард сборной России Артем Дзюба пропустил сегодняшнюю тренировку национальной команды из-за проблем со здоровьем.Исполнительный продюсер FOX Sports: Сделаем все возможное, чтобы американцы ознакомились с РоссиейИсполнительный продюсер компании FOX Sports Дэвид Нил рассказал об освещении ЧМ-2018 и интересе к европейскому футболу в США.
Волейбол
Россия обыграла Аргентину в стартовом матче Мировой лиги
Хоккей
Скончался бывший генеральный менеджер «Авангарда» Анатолий Бардин
Футбол
Василий Уткин: Буффон никогда не получит «Золотой мяч»
Футбол
Массимилиано Аллегри: В 2015 году мы не ждали победы в финале. Сейчас все иначе
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Артём Дзюба
Артём Дзюбавсе новости
Борис Игнатьев
Борис Игнатьеввсе новости
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости