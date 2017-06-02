Серхио Рамос: Финал Лиги чемпионов - еще одна возможность выйти на поле и показать, что «Реал» великолепная команда

Защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».

- Это очень, очень важный матч. У нас очень сильный соперник. Для нас это еще одна возможность выйти на поле и показать, кто мы - великолепная команда. Мы солидно смотримся. Всякий раз, когда у нас появлялась возможность выиграть трофей, мы выигрывали. Мы будем очень сосредоточены и сфокусированы. Постараемся допустить как можно меньше ошибок, - передает слова Рамоса официальный сайт УЕФА.

Финал Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» пройдет 3 июня в Кардиффе. Матч состоится на поле стадионе «Миллениум» и начнется в 21:45 по московскому времени.